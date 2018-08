El PDeCAT critica la gestió de la neteja viària del municipi

El regidor de l'Ajuntament de Salt del PDeCAT, Josep Valentí, informa sobre una comparativa que ha elaborat el seu partit entre la neteja viària durant el seu mandat i les accions per part de l'actual govern ERC-IPS-CUP. Valentí enumera alguns dels projectes que van realitzar, finalitzant cada punt amb una pregunta oberta plantejant si l'actual govern actua correlativament. En primer lloc, exposa que «l'any 2013 vam abaixar el pressupost de la neteja viària perquè no teníem prou diners, però vam ampliar freqüències de neteja». Una altra de les accions és l'inici de la recollida de cartrons a 25 comerços del poble i convenis per posar contenidors de recollida d'oli i roba amb cost zero. Josep Valentí esmenta l'abocador més gran del poble, entre altres, ubicat al carrer Torras i Bages que rep moltes denúncies dels veïns. Un altre punt és l'ordenança de residus aprovada per tots els grups municipals: «La faran complir», pregunta el regidor, entre altres temes diversos relacionats amb la neteja viària de la localitat.