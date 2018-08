Salt elimina el polèmic herbicida glifosat de les àrees verdes

L'Ajuntament de Salt aposta per tenir unes àrees verdes més saludables i sostenibles a la localitat. Segons el consistori, un dels passos per aconseguir aquest objectiu consisteix a eliminar l'herbicida químic glifosat que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és un producte potencialment cancerigen per a les persones i un agent contaminant pel medi ambient. Des de principis d'any, el consistori està aplicant la mesura d'erradicació d'aquest herbicida sumant-se al conjunt d'altres municipis catalans que també realitzen aquesta acció. Segons fonts municipals, el glifosat és un herbicida d'acció sistèmica per controlar les males herbes de la via pública que s'ha utilitzat a la Unió Europea durant dècades i que és un dels més emprats arreu del món actualment. Des de fa anys, diverses organitzacions ecologistes i científiques han denunciat els potencials efectes nocius de l'herbicida per a la salut humana. El març de 2015, l'OMS va declarar el glifosat com a potencialment cancerígen per als humans i amb impactes sobre el medi ambient, ja que contamina els sòls i l'aigua i afecta altres éssers vius. El passat onze d'agost, un jurat de Califòrnia (Estats Units) va condemnar la multinacional dels fitosanitaris Monsanto a indemnitzar un jardiner que va denunciar l'empresa per ser la responsable del seu càncer. Aquest cas mostra com, per primera vegada, la justícia emet una sentència que relaciona l'ús de l'herbicida amb el càncer.



Accions del consistori

L'Ajuntament de Salt fent prevaldre el principi de la precaució, acomplint l'acord del Ple municipal del 23 de novembre de 2015 i essent coherent amb la jardineria funcional i sostenible, va decidir erradicar el glifosat als espais verds de la vila des que va començar l'any. L'eliminació de l'ús de l'herbicida està comportant un canvi en el paisatge del verd urbà, ja que implica un augment del verd efectiu a la ciutat i implica un procés d'adaptació al nou paradigma de naturalització dels espais urbans. Segons el consistori, es tracta de processos llargs, amb una dosi d'assaig i reflexió.

L'Ajuntament de Salt aposta per una jardineria funcional i sostenible per tal d'equilibrar criteris estètics i paisatgístics amb els funcionals i d'ús.

A la pràctica, es tradueix en una gestió sostenible dels espais verds amb tècniques com ara la lluita biològica contra plagues amb depredadors naturals, la naturalització dels espais verds (a partir de proves pilot) i l'ús de tècniques respectuoses amb l'entorn per a eliminar les herbes, com el vinagre. Aquest repte també facilita la trobada entre el veïnatge i l'equilibri ambiental.