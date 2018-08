El glifosat genera reaccions a Salt

L'Ajuntament de Salt ahir va fer pública la iniciativa d'eliminar l'herbicida tòxic glifosat per tractar les zones verdes del municipi, una acció que s'està realitzant des d'inicis d'any. L'endemà de la notícia, diversos partits han reaccionat al voltant de la necessitat d'erradicar l'ús d'aquest producte químic que, segons va detallar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 2015, resulta ser cancerigen per als humans i gran contaminant per al medi ambient.

El PSC de Salt valora i es mostra satisfet de l'empenta de la regidoria encapçalada per Marta Guillaumes (IPS-CUP) de prohibir la utilització del glifosat, però considera que la mesura a favor de la salut pública arriba tard, tenint en compte que el novembre de 2015 el grup municipal socialista va presentar una moció per retirar l'ús d'aquest herbicida, al·ludint a la seva perillositat. El regidor del PSC de Salt, Joan Martín, recorda que «han passat quasi tres anys des de l'aprovació per unanimitat de la moció al plenari municipal i durant aquest període s'ha continuat utilitzant el producte sense informar de forma detallada dels seus efectes a la ciutadania, tal com s'havia compromès l'equip de govern». En aquest sentit, Martín apunta que l'actual govern va adoptar el compromís d'informar detalladament dels productes fitosanitaris emprats als veïns de les zones on s'apliquessin, informació que a hores d'ara encara no s'ha proporcionat.



Reivindicació per a Girona

La CUP-CRIDA per Girona demana al govern de Madrenas que segueixin els passos de Salt en l'eliminació de productes que contenen glifosat a l'hora de fer els tractaments contra les males herbes en la via pública, fent que es compleixi la moció aprovada al Ple de l'any 2014 que instava el consistori a prescindir d'aquest producte a la ciutat. La moció també preveia la creació d'una comissió per realitzar un estudi que proposés alternatives a l'ús d'aquest tipus de productes en el termini d'un any. La formació apunta que la comissió es va crear i va començar-se a reunir però posteriorment no ha tingut continuïtat. La CUP reclama un pla d'actuació ambiciós que pretengui eliminar el glifosat.