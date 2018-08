El PSC denuncia que Girona no fa res per cobrar el deute de l'empresa de zona blava

El PSC de Girona reclama a l'Ajuntament una comissió de seguiment per investigar el cas de l'empresa d'aparcament SETEX, a qui se li va adjudicar la gestió de les zones blaves i verdes de la ciutat l'octubre de 2013. El consistori va decidir finalitzar el vincle amb la companyia el desembre de 2015 a causa de les greus deficiències del servei. Aquest maig, l'actual govern municipal va admetre públicament que SETEX tenia un deute amb el consistori valorat en 77.000 euros per incompliment de contracte i que es faria una revisió completa del cas que els socialistes a hores d'ara reclamen.

Segons la formació socialista de Girona, l'adjudicació del contracte de gestió de les zones blaves i verdes a l'empresa SETEX va crear en el seu moment malestar a la societat gironina perquè no es van tenir en compte altres opcions amb un component social i amb experiència contrastada i perquè va haver-hi veus que ja van advertir al seu moment que l'oferta presentada per SETEX podria arribar a ser temerària. El consistori va decidir no prorrogar el contracte a SETEX dos anys després de la seva adjudicació, quan tenia possibilitat de fer-ho durant quatre anys, i va deixar part de les inversions que li marcava el plec de clàusules sense fer. En relació al cas, la regidora socialista Sílvia Paneque afirma que «quan es va aprovar al plenari reclamar els 77.000 euros a l'empresa SETEX per incompliments de part del contracte, també es va acordar fer una revisió del procés d'adjudicació de la gestió de les zones blaves i verdes de la ciutat a aquesta empresa. A dia d'avui no s'ha fet i és, per aquesta raó, que demanem una comissió de revisió de l'adjudicació i de seguiment tant del cas des de l'inici, com del retorn dels diners deguts a l'Ajuntament». El grup socialista considera que el procés d'adjudicació, que va deixar fora entitats del tercer sector que havien gestionat les zones blaves i verdes durant anys a Girona, exigeix una investigació exhaustiva de tot el procés.



Cronologia del cas

El contracte de SETEX es va adjudicar el dia 14 d'octubre del 2013, en època de l'alcalde Puigdemont. MIFAS ho havia gestionat des dels mandats de l'alcalde Joaquim Nadal durant 24 anys. Però el govern de CiU va decidir treure-ho a lliure concurs, encara que el conjunt de l'oposició va advertir que s'havia d'haver assegurat la continuïtat per a MIFAS a partir d'afegir clàusules socials. MIFAS guanyà en l'apartat tècnic, però va perdre en l'econòmic. MIFAS o SABA, dues de les empreses que van optar a l'adjudicació, van denunciar que l'oferta que presentava SETEX amb una rebaixa del 15% era inviable i faria perdre diners. El desembre del 2015, l'Ajuntament va anunciar que no seguiria amb SETEX per greus deficiències de servei. L'actual consistori va deixar transcórrer 30 mesos sense obrir el cas. El passat 14 de maig, el govern municipal va admetre públicament que SETEX tenia un deute de 77.000 euros per no haver donat el servei adequat. I, alhora, va prometre emetre amb transparència una revisió completa de l'afer. «Volem aquest procés de revisió de l'adjudicació i que les diferents responsabilitats que hi podia haver hagut s'investiguin», afirma Paneque, afegint que algunes de les notícies lligades al contracte amb SETEX «han estat inversemblants, com l'estalvi de 30 parquímetres per part de l'empresa, la dificultat de la recuperació per part de l'Ajuntament dels sensors d'aparcament o el temps de traspàs de la gestió de l'aplicació per a mòbil que van comportar pèrdues econòmiques».