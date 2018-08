La Setmana de la Moda de Girona es trasllada al monestir de Sant Pere de Galligants

La 4a edició de la Setmana de la Moda de Girona (GiModa) reduirà els seus dies i concentrarà tota la seva programació en dues jornades: el dijous 20 i el divendres 21 de setembre. La directora de l'esdeveniment, Sílvia Castelló, assegura que darrere d'aquest moviment hi ha l'objectiu que tots els assistents puguin veure totes les desfilades que es facin durant el certamen. De fet, Castelló ha afirmat que es faran "les mateixes desfilades que es feien en quatre dies" però en un horari més comprimit. En aquesta edició també es canviarà la passarel·la del Teatre Municipal de Girona al Monestir de Sant Pere de Galligants. La responsable de l'organització de la GiModa ha detallat que dins d'aquest nou recinte crearan un espai de networking on hi haurà "un mínim de dotze" expositors que formaran part de diversos sectors relacionats amb el món de la moda com ara perruqueries o empreses tèxtils.

D'altra banda, la moda sostenible tornarà a tenir un paper clau en aquesta edició, ja que serà l'eix central de la jornada d'empresa que es farà el dijous al matí. A partir de debats, taules rodones i conferències diversos testimonis posaran sobre la taula alguns dels reptes que hi ha al món de la moda per convertir-lo en un sector més sostenible. La jornada estarà moderada per la periodista especialista en moda Peté Soler.

Posteriorment, a partir de les cinc de la tarda començaran les desfilades –una cada hora– que engegarà Floc Baby, una marca emergent centrada en la roba per a nadons. El dijous també es podran veure els dissenys de Míriam Álvarez, Nausica Masó, Who i Yerse. Finalment la jornada es tancarà amb una festa per a tots els assistents a les desfilades.

De cara al divendres, les desfilades arrencaran a les quatre de la tarda amb tots els participants del concurs de dissenyadors que ha organitzat GiModa, que mostraran les seves creacions. Al llarg de la tarda desfilarà Coshop, Roser Martínez i Cèlia Vela. Finalment es clausurarà la 4a Setmana de la Moda amb una desfilada d'Imma Cle.

Les entrades per a accedir a la GiModa ja estan a la venda des d'aquest dijous per Internet i tenen un preu de 5 euros per cada una de les jornades. D'aquest preu, 50 cèntims es donaran a la Fundació Oncolliga.



Obren un Verkami per editar un llibre de la moda gironina

En aquesta edició del GiModa també estarà marcat per la presentació d'un llibre sobre el sector de la moda a les comarques gironines escrit per Peté Soler. Abans que aquest llibre arribi al públic, en els propers dies s'iniciarà un projecte de Verkami per tal de finançar els costos. Demanen 3.500 euros que la gent podrà aportar en diferents quantitats a partir del portal de micromecenatge.

Per a aquells voluntaris que contribueixin a fer realitat el llibre, la campanya preveu recompensar amb il·lustracions i fotografies o participar en algunes activitats a aquelles persones que donin altes quantitats de diners. De tota manera, han avisat que properament detallaran com funcionarà aquesta campanya.



La moda com a sector econòmic

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que esdeveniments com el GiModa han de servir a la gent per fer reflexionar sobre "un sector econòmic potent", com pot ser la indústria de la moda, i abandonar el concepte de desfilada com a un esdeveniment de lleure i entreteniment.

De fet, Madrenas ha assegurat que aquest tipus d'indústria és "creadora de llocs de treball" i per això cal reforçar la presència que té al territori gironí. Segons l'alcaldessa, el món del disseny de moda encara és "un sector emergent" a la ciutat, però confia que ben aviat pugui convertir-se en "un sector potent". Per aconseguir-ho Madrenas creu que és clau el "coworking" que presenta l'Associació Girona per la Promoció de la Moda (Agimod) com a mètode de treball.