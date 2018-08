El barri de Sant Narcís celebra el premi d'1,8 milions de la Bonoloto

L'administració de loteria La Mosca Siseta del barri de Sant Narcís de Girona està de festa. Els responsables del punt de venda van rebre una trucada des de Madrid el dimecres al vespre que els informava que una de les butlletes del sorteig de la Bonoloto d'aquell dia s'enduia el premi gros, valorat en 1.856.488 euros. Dels 84 números que figuren a la butlleta per poder escollir, la persona premiada va encertar les sis xifres que van resultar guanyadores més el número complementari, una combinació única arreu de l'estat.

L'administració de loteria La Mosca Siseta de Sant Narcís fa gairebé quaranta anys que desafia la sort al barri. Enric Fornells, qui va ser treballador de la Delegació Provincial de Loteries de Girona i antic col·laborador de La Mosca Siseta, explica que ahir a les deu del matí el punt de venda gironí va penjar el cartell que celebrava l'entrega de la butlleta guanyadora en el sorteig de la Bonoloto d'aquest dimecres amb 1.856.488 euros de primer premi. Segons Fornells, la persona afortunada ahir al migdia encara no s'havia presentat a l'administració, confessant que «normalment el guanyador o guanyadora no diu res i va directament al banc a cobrar el premi». La butlleta de la Bonoloto presenta 84 números per escollir. Hi ha dues vies per fer-ho: automàticament o bé de forma personal. Fornells precisa que, en aquest cas, es va procedir a què el dispositiu informàtic fos el responsable de la tria. El segon premi se'l va endur un apostant d'Esplugues de Llobregat que va encertar cinc de les xifres i es va endur 184.230 euros.



Negoci familiar

Enric Fornells va col·laborar a La Mosca Siseta essent expert en fer quinieles de futbol durant molts anys, administració que portava la seva dona, Josefina Ortiga. Actualment, la titular de l'administració és la seva filla Carmen Fornells i el director és el seu gendre Joan Paulí, pare del jugador de bàsquet professional Oriol Paulí. Fornells recorda el premi de 2.300.000 euros de primitiva l'any 2013.