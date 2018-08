ERC de Girona pregunta sobre l'informe de seguretat del viaducte

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha registrat una pregunta per escrit demanant si ADIF ha redactat un nou informe de seguretat sobre el viaducte elevat per on passa el tren a la ciutat. La portaveu del grup, Maria Mercè Roca, explica que «el regidor delegat va assegurar en un Ple de fa dos anys que ho sol·licitaria a ADIF i que enviaria el document als portaveus dels diferents grups, però no n'hem sabut res més». Concretament, durant la primavera del 2016 va aparèixer una junta de dilatació en un punt del viaducte, en forma d'esquerda. Malgrat que tant l'empresa com l'Ajuntament van assegurar que l'estructura és segura, Carles Ribas (CiU) va prometre que demanaria un informe a ADIF.