La revista «Parlem de Sarrià» és la protagonista del pregó de les festes

El pregó que enceta la Festa Major de Sarrià va pujar dalt del balcó de l'Ajuntament del poble ahir a les nou del vespre de la mà de diversos redactors de la revista Parlem de Sarrià, un mitjà local que recull la vida del dia a dia del poble i que arriba a tocar el centenar de publicacions de puntetes. A més a més, per tal de commemorar aquesta fita, durant el mes de setembre es podrà visitar a la sala La Caixa l'exposició «Imatges de Sarrià de Ter, el fons de 100 revistes Parlem de Sarrià» que recull la història del volum.

Els encarregats de pujar al balcó de l'Ajuntament i pronunciar el pregó van ser cinc dels redactors de la revista. Assumpció Vila va encetar el primer discurs, apel·lant els cent números aconseguits i els 25 anys de trajectòria. La mateixa va recordar que «les noves tecnologies ens han facilitat molt la feina. Guardem els originals en paper, a mà i a màquina d'escriure tal com ens els enviaven els col·laboradors de les primeres edicions». Un altre vocal va ser Roger Casero, qui va animar els veïns i veïnes a compartir les experiències durant els quatre dies de Festa Major a les xarxes socials a través de l'etiqueta #fmsarriadeter18. Josep Maria Sansalvador va introduir el seu parlament en clau periodística: «Hem plantejat aquest pregó en diferents pàgines, com si fos un número vivent de Parlem de Sarrià. Pel preu d'un en tindreu quatre», fent referència a les quatre intervencions. El quart redactor va ser Josep Brugada, que va animar els sarrianencs i sarrianenques a participar més en la revista donant les seves pròpies visions i opinions. L'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, desitja que «les festes d'aquests dies es puguin viure de forma conjunta per part de tot el poble».