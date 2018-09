Lluitant perquè les fires siguin accessibles per a persones amb discapacitat

«El meu germà té paràlisi cerebral. Jo des de ben petit he anat a fires i he pujat a les atraccions, i ell s'ha quedat mirant-les des de baix». Aquesta experiència, que David Vega, un jove gironí de 19 anys, vivia any rere any durant les festes de Sant Narcís, l'ha portat a crear un Change.org per demanar que s'adaptin les atraccions de les Fires de Girona per a persones amb mobilitat reduïda. En la petició virtual, Vega apunta que per a «forjar una ciutat inclusiva i preparada per a totes les persones» és «essencial» que «un nen o persona amb algun tipus de discapacitat pugui passar-s'ho bé a les Fires».

El Change.org no és el primer intent de David Vega per a capgirar aquesta situació. Quan aquest jove cursava tercer d'ESO va guanyar un concurs de la UNESCO de Girona amb una redacció que tractava sobre aquest tema, i va decidir enviar-la al gremi de firaires perquè tinguessin en compte la seva demanda. En una carta, els firaires li van respondre que «no era viable econòmicament». Amb la nova iniciativa, el jove gironí vol demanar a l'Ajuntament que especifiqui a la mateixa normativa que les atraccions s'han d'ajustar a determinades condicions, com ser accessibles per a tothom. «Tenim tendència a pensar que la mobilitat reduïda només engloba cadires de rodes, però es manifesta d'altres maneres»,comenta. El seu germà no pot moure el cap i necessitaria que les atraccions comptessin amb algun element per collar-li i evitar que pujar a les atraccions sigui insegur. David Vega lamenta que actualment no coneix gaires casos d'atraccions adaptades, però comenta que l'Ajuntament de Lleida ha construït un parc infantil adaptat.



Bona resposta

El jove va posar en marxa la petició la setmana passada, i actualment ha recollit ja més de 1.500 signatures. L'objectiu és arribar a les 2.000 per presentar la proposta a l'Ajuntament de Girona, tot i que «no tenim límits ni barreres», explica el promotor. Encara que va iniciar la campanya tot sol, Vega ha aconseguit implicar-hi amics i familiars, que l'ajuden en la difusió, i ha contactat amb «influencers», que també l'estan ajudant. La bona resposta que s'ha trobat ha generat optimisme. «Estem rebent molts comentaris, i la gent s'està implicant molt» comenta Vega, tot i que lamenta que «encara no hem rebut cap resposta de l'Ajuntament». En aquest sentit, es mostra realista, i espera que la petició sigui atesa de cara al 2019. «Sóc conscient que queda molt poc per les fires i que, segurament, per aquest any no seria factible, tenint en compte que és un procés llarg», reconeix. Per aconseguir-ho, la intenció és continuar sumant gent i forces. «És un projecte que acaba de néixer», comenta Vega. De cara a l'inici del curs escolar, la seva intenció és presentar la proposta al director de l'Escola Especial de Palau, centre on el seu germà ha assistit des dels 2 anys, però també a altres associacions, com El Centre de Lleure el Dofí o MIFAS. «Portem una setmana i ara mateix ens estem adaptant, buscant idees. A partir d'aquí començarem a treballar», conclou.