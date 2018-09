La comunitat hondurenya de Girona ofereix un tast de la seves pròpies tradicions

Girona és una de les destinacions clau del territori per a molts hondurenys que fugen del seu país a la recerca de nous camins vitals i professionals. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la comunitat estrangera majoritària a la capital de província és l'hondurenya, circumstància que ha provocat un arrelament cada vegada més profund a la ciutat, juntament amb sinergies culturals creixents en les seves múltiples manifestacions. Hondures està vivint una profunda crisi política i social que provoca onades de migració cap als Estats Units o Europa amb l'objectiu d'aconseguir feina i un estil de vida estable. A Girona es concentra un gran nombre de negocis i iniciatives culturals per part del poble hondureny que busca adaptar-se, intentant que les seves arrels no morin mai malgrat el pas del temps i la distància.



A finals de juliol, tres artistes d'origen hondureny assentats a Girona van estrenar el tema Wainana, un projecte col·lectiu que està en procés de convertir-se en un autèntic hit en ser àmpliament seguit per les xarxes socials. La cançó ha estat llançada per la productora 4RiversSound, amb seu a la capital gironina. Alan Guzmán, conegut artísticament com a Guzmán Li, té 23 anys i va venir a Catalunya procedent d'Hondures fa catorze anys. L'artista ja fa temps que es dedica al món de la música i ja ha acabat el seu àlbum de cançons pròpies d'estil cubà que està pendent de sortir. El segon dels tres artistes és Ariel Canelo, amb el pseudònim de Mainer, de 29 anys i assentat en el territori des de fa 11 anys. Canelo es va centrar en el món de la música des del precís moment d'aterrar. A hores d'ara, treballa a la seva pròpia productora a Girona. El tercer cantant és Bryan Rivera o Kelson La Bestia pels fans. Té 27 anys i en fa dotze que va marxar d'Hondures cap a Girona. En un principi, el seu futur professional s'encaminava al món del futbol, però Rivera va decidir escollir la música, la seva vida. Els tres cantants treballen de forma individual però realitzen col·laboracions com ara Wainana.



L'any 2002, l'hondureny Antonio Flores va fundar, juntament amb deu membres més, la Lliga Llatina de Girona i rodalia amb l'objectiu d'oferir competicions amistoses entre els aficionats al futbol durant el cap de setmana. Flores en va ser el primer president durant dotze anys i ara n'és l'actual secretari, instal·lat a Girona des de fa 18 anys. Ell mateix explica que «diferents nacionalitats, com ara hondurenys, equatorians o colombians, vam començar al camp de la Devesa, però ara competim a l'estadi de Salt». La lliga la integren deu equips compostos de 25 jugadors amb un cos tècnic de tres membres. La majoria dels dirigents són hondurenys, perquè també la majoria de jugadors pertanyen a aquesta comunitat. La lliga començarà a activar-se en el mes de setembre que entra.



Glória Midence és la cuinera i propietària del restaurant Blessing de Girona, juntament amb el seu marit que treballa a la barra del local. El projecte va començar el 2014, protagonitzant un canvi d'ubicació a principis d'any perquè l'antic establiment se'ls havia quedat petit. Midence des de petita que li apassiona el món de la cuina i, començant a practicar pels familiars, ha acabat complint el seu somni amb el Blessing, nom que vol dir «benedicció» en anglès i que fa referència a la satisfacció d'haver pogut tirar endavant el negoci. La cuinera detalla que el restaurant obre de dijous a dimarts de nou del matí a onze de la nit, en un ambient que busca la comoditat i oferir els plats més típics de la cuina hondurenya per una clientela molt diversa.