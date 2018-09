Condemna de 800 euros per al detingut amb una Taser a Salt

El Jutjat d'Instrucció 4 de Girona ha condemnat el detingut amb una pistola elèctrica Taser per delictes de resistència a l'autoritat i lesions a quatre agents dels Mossos d'Esquadra: haurà de pagar una multa de 800 euros i una indemnització als lesionats de 560 euros en total.

Segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'home, que va ser detingut per actuar de forma agressiva contra la seva exdona i la seva filla, va passar aquest diumenge a la disposició d'aquest jutjat, que estava en funcions de guàrdia, i es va celebrar un judici ràpid per la seva actuació contra la policia que va acabar en conformitat.

Respecte al delicte de maltractament en l'àmbit familiar, el jutge de guàrdia va atorgar l'ordre d'allunyament i prohibició de comunicació sol·licitada per la víctima i va remetre la causa al jutjat de violència sobre la dona de Girona.

Aquest dilluns, el jutjat ha citat l'acusat per celebrar un judici ràpid però com aquest no s'ha conformat, s'ha dictat obertura de judici oral per maltractament que se celebrarà al Jutjat Penal 6 de Girona el 13 de març i es manté l'ordre d'allunyament.

Els Mossos d'Esquadra de Girona el van reduir aquest dissabte, utilitzant per a això una Taser, en comportar-se de manera agressiva amb la seva exdona i la seva filla en un bar de Salt i resistir-se als agents.

Els fets van ocórrer el dissabte sobre les 14.30 hores, quan els Mossos van acudir a l'establiment per tractar de reduir a l'home de 43 anys que va tractar de pegar-los i mossegar-los, ja que es trobava fora de si, segons fonts policials.

Els agents van aconseguir treure'l fora del local i el cap de torn de la comissaria de Girona, persona designada per utilitzar la pistola elèctrica Taser, la va descarregar contra l'home, que es va calmar i va ser detingut.

Els Mossos, que van actuar en col·laboració amb la Policia Local de Salt, van detenir i van traslladar l'home a comissaria com a presumpte autor de delictes de violència domèstica i atemptat contra agents de l'autoritat.

Es tracta de la primera vegada que el cos policial fa ús de les pistoles elèctriques, que es van incorporar oficialment a la policia catalana a la fi del mes de juny.