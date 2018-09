El Defensor critica l'import de les multes als amos de gossos

El Defensor de la Ciutadania de Girona ha instat l'Ajuntament a deixar «sense efecte» un seguit de sancions d'entre 300 i 700 euros que han rebut els propretaris de gossos que tenien inicialment els animals sense censar i sense xip. També considera «excessiu» l'import. En una recomanació d'ofici adreçada a l'àrea d'alcaldia, el defensor, Ramon Llorente, explica que ha rebut «moltes» queixes per part de ciutadans que al·legaven que, «malgrat a haver procedit a censar la seva mascota i a col·locar-li el corresponent xip, dintre del període que se li havia dit per part dels agents o empleats de l'Ajuntament, en una acta que suposadament era merament informativa, amb posterioriat han rebut» les sancions per no tenir censat o xipat el seu animal.

En el text, el Defensor exposa que l'Ajuntament havia iniciat una campanya per informar de la propera «aplicació estricta i dura de les previsions sancionadores» de l'ordenança municipal de tinença d'animals.

Amb aquesta finalitat, indica, «sembla que s'havien donat instruccions perquè a tota aquella persona que se la trobava amb un gos que no duia xip ni estava censat, se li informés de l'obligació de procedir a regularitzar la situació, donant d'alta al cens corresponent municipal la seva mascota i procedint a posar-li el xip pertinent dintre d'un termini prudencial d'uns quinze dies».

Llorente, en tenir coneixement d'aquesta situació, va posar-se en contacte amb els responsables de l'àrea i amb el reegidor, Eduard Berloso, que li hauria confirmat «la voluntat inicial de procedir a una exhaustiva activitat pedagògica i informativa, abans de començar a imposar les pertinent sancions, i amb la clara voluntat d'educar i facilitar que a la ciutat es compleixi el contingut de l'ordenança, sense necessitat de sancions». En el document, Llorente afirma que «sembla que s'havien donat instruccions «perquè totes aquelles persones que havent estat requerides entre febrer i abril de 2018 i degudament informades, amb l'aixecament d'acta corresponent, acreditessin haver complert les obligacions de censar i col·locar el xip, no rebrien sanció. «Però no ha estat així. Raó per la qual molts ciutadans han acudit al Defensor», assegura.



Confiar en l'autoritat

Llorente posa de manifest que «la ciutadania té dret a confiar en la paraula i les promeses que els empleats públics, autoritats o agents municipals exposen o manifesten en relació a obligacions o actes de ciutadania».

El Defensor també considera que la sanció per no tenir censat l'animal (400 euros) o xipat (300 euros) «no sembla adient ni justificada, especialment en aquests temps de dificultats econòmiques.

Per tots aquests motius, el Defensor de la Ciutadania demana l'Ajuntament que «en tots aquells casos» en què els propeitaris d'animals hagin procedit a censar i xipar els seus gossos en el termini de quinze dies des de la primera vegada que han estat requerits dintre del període de gener a 30 d'abril», es deixi sense efecte la sanció imposada. També que es revisin a la baixa els imports de les sancions que considera que «no semblen respondre a la situació social de la nostra societat, essent excessives en la seva quantia».