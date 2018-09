El jutge imposa una multa de 800 € a l'home reduït amb una pistola elèctrica

L'home a qui els Mossos d'Esquadra van reduir per primer cop amb una pistola elèctrica quan discutia amb la seva exparella en un bar de Salt haurà de pagar una multa de 800 euros per un delicte de resistència als agents de l'autoritat i per quatre delicte lleus de lesions després de passar a disposició en un judici ràpid. A més, el Jutjat li ha imposat una indemnització de 140 euros per cada un dels quatre agents lesionats. En relació al delicte de maltractament en l'àmbit familiar, el jutge ha atorgat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació demanada per la víctima i ha derivat la causa al jutjat de violència sobre la dona.