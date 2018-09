La CUP exigeix una actuació urgent als pisos Barceló de la Creueta

La CUP-Crida per Girona ha exigit al govern gironí que actuï urgentment als pisos Barceló de la Creueta, que des de fa anys pateixen una important degradació que suposa problemes de seguretat per als veïns que hi habiten. En concret, la formació reclama que el mateix Ajuntament actuï subsidiàriament fent les obres de rehabilitació, i que posteriorment les cobri als propietaris. Es tracta d'una solució que s'ha apuntat en diverses ocasions, però que el govern no ha executat mai.

L'estat dels pisos Barceló de la Creueta fa prop de deu anys que cueja. Tal i com consta a l'expedient municipal, l'any 2009 es va aprovar un projecte de millora que la propietat mai no va tirar endavant.

Posteriorment, va fer diversos requeriments que la propietat va incomplir, i es van interposar multes que en total sumen 9.000 euros. Durant anys també van estar-se fent informes periòdics sobre l'estat de l'edifici, però aquestes inspeccions van deixar-se de fer l'any 2015, segons la CUP, quan Marta Madrenas va assumir la regidoria d'urbanisme i, posteriorment, l'alcaldia.