El PACMA critica que sols es culpi els amos de gossos de l'incivisme a Girona

El Partit Animalista PACMA considera «erroni assenyalar i culpabilitzar només el col·lectiu de responsables de gossos de la manca d'incivisme que pateix la ciutat» de Girona. Al seu parer hi ha altres aspectes que «lesionen la convivència ciutadana», com la brossa i els mobles al carrer o les burilles. Diversos representants del partit s'han reunit recentment amb el regidor de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Berloso, per tractar diferents problemàtiques relacionades amb els gossos, arran de la prohibició de l'Ajuntament de l'entrada d'aquestes mascotes en tres parcs i places de la ciutat.

«Aturar l'incivisme ens ha d'interpel·lar a tots», comenta en Nacho Pascual, coordinador provincial del partit, que assegura que «cal enfocar aquesta lluita des d'una perspectiva més àmplia i global per tal que el ciutadà amb gos no se senti estigmatitzat i visqui com un ciutadà de segona».

Per aquest motiu, conjuntament amb Pilar Ferràndiz, membre del PACMA Girona, van traslladar nou mesures concretes al regidor de Sostenibilitat que contribueixin a la recuperació dels espais prohibits. Una de les grans apostes és transformar el parc de la Devesa «en un espai veritablement ciutadà i plural on tothom hi tingui cabuda: espai esportiu, per a la infància i la gent gran, per a la cultura i també per als gossos i els seus responsables».

Altres mesures són la revisió i la millora de les condicions i els equipaments dels espais d'esbarjo per a gossos ja existents i l'execució de campanyes informatives «integrals contra l'incivisme, que tinguin en compte d'altres aspectes que lesionen la convivència ciutadana com la brossa i els mobles al carrer, les burilles, etcètera». També es proposa crear una aplicació per «assenyalar zones conflictives d'incivisme a la ciutat» per conèixer de primera mà «la problemàtica, conscienciar la ciutadania i orientar tant els serveis de neteja com el mateix Ajuntament en la seva gestió».

Un altre suggeriment fa referència a destinar un percentatge de la taxa del cens dels animals domèstics «al propi benefici directe de l'animal o aplicar una rebaixa de la taxa en cas que compleixin amb els requisits de tinença responsable i esterilització». No només el PACMA ha reaccionat a les mesures engegades per l'Ajuntament de Girona vinculades als gossos.



El PSC: ciutat «dog friendly»

El grup del PSC ha proposat un pla perquè l'Ajuntament actuï per ser una ciutat dog friendly. La proposta socialista es concentra en la remodelació dels actuals espais per a gossos i en la creació d'uns altres de nous a cadascun dels barris. «A Girona, hi ha d'haver espais apropiats per a ciutadans amb gossos, tal com succeeix a les principals ciutats europees», ha dit el regidor Quim Rodríguez.

Una ciutat dog friendly té espais ben situats i delimitats per a gossos, com a servei al conjunt de la ciutadania. Són zones àmplies i amables, tenen terra natural o de sauló, disposen de doble porta per facilitar el trànsit i d'abeuradors especials, a més de zona de jocs, bancs, ombres, punts de recollida de femtes i papereres adaptades. «Aquests espais contribueixen, no només a poder tenir una vida més amable per als propietaris de gossos, sinó a ser un actiu per al conjunt de la ciutat», apunta Quim Rodríguez.

«Hem detectat sis punts on seria interessant i possible fer aquests espais. Qualsevol ciutadà hi tindria un accés ràpid i fàcil. Es tractaria d'aprofitar entorns naturals. Els entorns de les ribes del Ter són adequats, però n'hi ha d'altres que, sense ser perifèrics, són ideals per tenir-hi llocs on els propietaris de gossos s'hi puguin trobar», assenyala el regidor socialista.