Un autobús que cobria la línia 11 de Girona va tenir dificultats per poder passar pel carrer Santa Clara, en un punt on una immobiliària està fent obres. Els treballs, que ahir comptaven amb la presència d'un camió a la via pública, van estrènyer el punt de pas per aquell punt del carrer, que ja era diferent des de feia uns dies. La dificultat per poder passar va provocar una picabaralla entre el conductor de l'autobús i alguns dels operaris de l'obra.