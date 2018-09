Poca ombra als parcs i jocs infantils

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha registrat una moció per tal d'aconseguir més ombra a les places i parcs públics durant l'estiu. La portaveu del grup republicà, Maria Mercè Roca, ha declarat que «en les hores diürnes és difícil poder passar temps de lleure al carrer a menys que s'estigui a l'ombra», i ha posat l'accent especialment en els espais públics amb jocs infantils: «quan fa molt de sol és difícil veure infants i les seves famílies gaudint d'aquests espais».

És freqüent veure parcs i espais amb bancs públics perquè, per exemple, hi esitguin les mares i els pares, mentre el nen juga, però on no hi ha ombra. Ni als bancs ni a la zona de jocs infantils.

El grup municipal ha reconegut que alguns espais de la ciutat, com ara el parc del Migdia, hi ha instal·lades pèrgoles que permeten el descans a l'ombra, però en d'altres com ara als jardins de la Infància o la plaça Catalunya, entre d'altres punts, «aquesta protecció a la insolació excessiva no hi és».

Hi ha algunes zones de la ciutat on l'ombra sobre els espais de joc s'acaben generant només en les hores –al matí o a la tarda– en què algun edifici de l'entorn obstaculitza els rajos solars. No hi ha, però, cap element vegetal o artificial que compleixi aquesta funció.



Tendals, arbres o pèrgoles

Per aquests motius, la coalició republicana, en el seu text que s'haurà de debatre i aprovar en el proper ple, insta a col·locar «tendals, arbres o pèrgoles vegetals». Indica que són partidaris d'elements que generin el mínim impacte paisatgístic i ambiental i «que requereixin poc manteniment». Al mateix temps, ERC-MES demana en el document que «s'instal·lin o es renovin els bancs en aquests espais per tal que la ciutadania pugui asseure's i descansar».

L'objectiu de la moció dels republicans, segons ha conclòs la cap de l'oposició, Maria Mercè Roca, és que «les famílies puguin gaudir de temps de lleure al carrer durant l'estiu sense patir pels efectes d'una excessiva exposició al sol».