El vial de les hortes de Santa Eugènia, encara!!

En el darrer Ple de l'Ajuntament de Girona del passat dia 31 de juliol es va aprovar una moció en la que s'insta a l'eliminació definitiva del vial de les hortes de Santa Eugènia, a proposta del grup municipal d'ERC-MES.

El polèmic vial de les hortes es va projectar en temps de l'alcalde Nadal, amb el resultat d'encasellar Santa Eugènia de Ter entre dues frontisses, la del Güell i la de les Hortes. La frontissa de les Hortes, en el llindar amb Salt, havia de connectar el que ara és el parc de Núria Terés amb el sector de la Nestlé a Domeny i la nova sortida a l'autopista, passant pel damunt de l'espai «protegit» de les Hortes de Santa Eugènia.

El projecte ja va despertar un ampli rebuig veïnal des dels seus inicis i, després de diverses campanyes d'oposició a l'opció viària i en favor de la protecció de les Hortes, es va cloure amb la presentació d'una moció al ple de l'Ajuntament el 17 d'octubre de 2011. La moció va ser presentada per la regidora eugenienca Núria Terés i Bonet del grup d'ICV-EUiA, amb el suport de la CUP, i es va aprovar per una àmplia majoria. El text de la moció aprovada, als inicis del mandat de l'alcalde Puigdemont, instava l'ajuntament a «iniciar els tràmits per a la supressió del vial de les hortes de Santa Eugènia i modificar el PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) i el Pla Especial de les Hortes de Santa Eugenia per adequar la seva cartografia, suprimint les referències al vial», tal com recollia El dimoni.com l'endemà.

L'acord pres pel consistori gironí el passat mes de juliol respecte a l'eliminació del vial de les hortes, doncs, no és tant una aprovació com una reaprovació d'un acord pres 7 anys enrere. Entretant, què ha fet l'Ajuntament? Pel que es posa de manifest, l'equip de govern d'aleshores no va iniciar els tràmits als que es comprometia amb l'aprovació de la moció del 2011. No va ser fins al setembre passat, durant la Festa Major de Santa Eugènia, que a partir d'un acte convocat per la Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert sobre les Hortes de Santa Eugènia i arrel d'unes consultes anteriors es va posar en relleu que, sorprenentment, el vial que tothom creia ja eliminat, encara constava dibuixat i, per tant, efectiva la reserva del terreny en el planejament general.

Quedava ben explícit en el titular del cronista del Diari de Girona, Tapi Carreras: «El vial de les hortes de Santa Eugènia es manté vigent 7 anys després d'eliminar-lo». La notícia del 17/09/2017 feia referència que el regidor d'Esquerra, Martí Terés, havia revelat la situació de vigència del Vial del les Hortes amb una pregunta al Ple municipal el mes de setembre de l'any passat, arrel de l'acte efectuat per la Mancomunitat. En resposta a la pregunta, el regidor Joan Alcalà va assegurar que ningú s'havia de preocupar i va demanar confiar en l'Ajuntament.

Pràcticament un any després, a tocar de la Festa Major de Santa Eugènia d'enguany, ha calgut aprovar de nou una moció per recordar a l'Ajuntament que cal iniciar els tràmits per a l'eliminació definitiva del Vial de les Hortes. I en aquest cas el regidor Poch d'ERC-MES ha hagut de sol·licitar el que ja havia respost fa quasi un any enrere el regidor Alcalà que calia fer: donat que és un tema que està supeditat a la modificació d'una normativa superior a la municipal, cal instar la Generalitat de Catalunya que modifiqui el pla territorial de les comarques gironines i el pla urbanístic del sistema urbà de Girona. Per tant, govern i oposició fa quasi un any que saben què cal fer per tal d'eliminar definitivament aquest Vial de les Hortes, però encara no s'ha iniciat la seva tramitació.

Celebrem l'aprovació de la moció en el darrer ple, i més si ho és per unanimitat. Ara bé, resulta paradoxal que calgui aprovar més d'una vegada les resolucions del Consistori gironí per tal d'iniciar les accions acordades, sobretot després del temps transcorregut. Com, per cert, resulta també del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia que s'ha aprovat dues vegades pel Ple municipal i encara no és efectiu. L'acord municipal encara és més antic, és del 2005. La moció cabada d'aprovar també en demana l'aprovació final. Però, com un gos que es mossega la cua, la tramitació definitiva del Pla Especial de les Hortes depèn de la supressió del Vial.

Per experiència sabem que cal fer el seguiment de les mocions que s'aproven en el plenari de l'Ajuntament per tal que siguin efectives realment. La Mancomunitat i les entitats de Santa Eugènia de ben segur ho seguirem fent!