El centre de formació d'adults de Sant Narcís obre les portes al cinquè curs amb 500 places

Comença l'activitat al centre de formació d'adults Nou Girona, situat a Sant Narcís. Aquesta setmana moltes persones s'estan dirigint a l'equipament per informar-se dels cursos que s'ofereixen enguany, i a totes se les convoca a una reunió per al 12 de setembre. En total hi haurà unes 500 places disponibles en el que és ja el cinquè curs d'aquesta instal·lació. Tot i que el curs comença el 19 de setembre, les vacants s'aniran omplint encara que el curs s'hagi iniciat.

El centre, situat al carrer Narcís Xifra i amb deu professors a la plantilla, ofereix el graduat en ESO (que també es pot fer a distància), els nivells A1, A2 i B1 de català, la preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, i tots els nivells d'informàtica. El director del centre, Fermí Porta, explica que cada curs s'omplen les aules per aprendre català i pel graduat d'ESO, sobretot els matins. De fet, ha canviat la dinàmica del passat, quan molts dels adults feien classes a les tardes i als vespres. Ara, hi ha més interés pels matins. Molts són joves d'entre 18 i 28 anys, tot i que també hi ha gent de 40 o 50 anys. Hi ha més dones que homes i molts són estrangers que han arribat al país fa poc o persones que volen retornar al sistema.

Com a novetat d'aquest any, gràcies a un acord amb el Servei Municipal d'Ocupació, el centre de formació d'adults participarà en un projecte d'acompanyament integral per a joves d'entre 16 i 24 anys. La idea és intentar anar-los tornant, mica en mica, al sistema educatiu i laboral, ajudant-los a millorar les competències i capacitats.