Comencen els treballs preliminars a la plaça Dalí per l'ampliació d'El Corte Inglés

Les obres per a la futura ampliació del centre comercial El Corte Inglés i l'elevació de la plaça Salvador Dalí de Girona van iniciar ahir una fase preliminar. Al matí, van començar els treballs previs de les obres que afectaran la plaça de Salvador amb motiu de l'ampliació del centre comercial. Les actuacions se centraran en la millora de les vies perimetrals de circulació dels vianants per garantir-ne la mobilitat en aquest sector durant tot el període d'obres. En aquest sentit, es preveu la formació d'un gual de vianants a la cantonada del carrer de Bru Barnoya i Xiberta amb la plaça. Està previst que les obres que tinguin una zona d'afectació més propera a l'escola Cassià Costal finalitzin abans de l'inici del curs escolar, dimecres de la setmana que ve, i per això s'hi preveu treballar en cas que sigui necessari durant el cap de setmana. En aquest mateix tram, es tallarà el carril dret de circulació i la vorera immediata a la plaça perquè s'hi hauran de talar els arbres existents per poder-hi situar la tanca d'obres.

A partir del 12 de setembre s'actuarà en la part de la carretera Barcelona. En primer lloc, es farà la tala d'arbrat en el tram de carrer corresponent a la plaça i el centre comercial, fet que obligarà a talls puntuals de circulació. El tancament de la plaça Salvador Dalí obligarà a redistribuir el moviment de vianants a la zona, de manera que s'incrementarà el número d'usuaris de la vorera entre l'escola Cassià Costal i la carretera Barcelona. Per això s'ha previst, per a més endavant, ampliar aquest tram de vorera.

«Les actuacions a la zona de la plaça de Salvador Dalí suposen un dels eixos principals de la transformació de la fisonomia de l'entrada sud de la nostra ciutat, un dels projectes més ambiciosos dels propers anys. Demanem als veïns i veïnes de la zona que disculpin les molèsties que les obres puguin causar», ha remarcat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.La tala d'arbres serà el punt de partida ja sí de les obres a la pròpia plaça. Inicialment, només es treballarà a la plaça ja que l'ampliació del centre comercial no s'executarà fins que no acabin els treballs en l'espai públic. Després de la tala dels arbres per part d'una empresa contractada pel centre, començarà la part d'obra de la plaça més «visible», segons van indicar fonts de l'empresa a aquest diari fa unes setmanes. S'aixecarà un mur pantalla per iniciar el procés per aixecar la plaça i anivellar-la a l'altura de la carretera Barcelona. També es faran 300 aparcaments a sota de la plaça.

Un cop enllestida la part de la plaça, s'encararà l'ampliació del centre comercial aixecant dos pisos a l'edifici actual. A més de les tasques ja prou complicades d'aixecar dos pisos sobre l'edifici actual, s'haurà de fer una reordenació profunda que preveu tirar endavant l'empresa de l'interior de l'equipament. Tenint en compte que el centre no preveu abaixar les persianes ni un sol dia, serà difícil fer compatibles els treballs amb el dia a dia de compres i vendes.

La durada de la llicència d'obra és de 36 mesos. Es podria dividir en 12 mesos de treballs a la plaça i dos anys a l'edifici, si no hi ha pròrrogues.