El GEiEG ofereix més de 200 activitats esportives i lúdiques per al curs escolar

El Grup Excursionista i Esportiu Gironí ofereix per al curs escolar 2018-2019 més de 200 activitats lúdico-esportives per als adolescents, joves i infants de la ciutat de Girona i rodalies, en la que serà la temporada 99 de la seva història. L'entitat esportiva i cultural, a més, ha engegat el sistema en línia per a totes les inscripcions. Una novetat que facilitarà el procés i evitarà cues i esperes, ara ja innecessàries. Hi ha activitats extraescolars a escoles, l'Escola Esportiva del GEiEG, cursets de natació de perfeccionament o d'aprenentatge, cursets de tennis, cursets de pàdel, atletisme, bàsquet, handbol, hoquei patins, patinatge, gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, esquí, futbol, judo, halterofília, esquaix, waterpolo, rugbi, muntanya, triatló, preparacions per a oposicions a cos de seguretat de l'estat o lligues socials de tennis, pàdel, esquaix i futbol 7 (empreses o grups).