Els Marrecs seran per primer cop al concurs de castells en diumenge a Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona va confirmar ahir la llista oficial de les colles que participaran a les tres jornades del XXVIIè Concurs de Castells els pròxims 30 de setembre a Torredembarra, i el 6 i 7 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona. La principal novetat és que els Marrecs de Salt i els Castellers de Sant Cugat actuaran per primera vegada en la jornada del diumenge, que serà el 7 d'octubre.

Després que els Minyons de Terrassa hagin renunciat novament a participar-hi, a aquestes dues agrupacions els acompanyaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Sants, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Barcelona, els Castellers de Sabadell i els Castellers de la Vila de Gràcia. Els Nens del Vendrell i els Xiquets de Reus, que en l'edició passada van participar en l'exhibició de diumenge, enguany n'han quedat fora.

Després que el 31 d'agost es tanqués el rànquing Estrella Concurs, l'índex classificatori que ha puntuat els millors registres de les colles entre l'1 de setembre del 2017 i el 31 d'agost del 2018, l'organització del certamen s'ha posat en contacte amb cadascuna de les primeres 42 primeres agrupacions per fer-los arribar la invitació i rebre la seva acceptació o renúncia.



Els castellers d'Olot i Figueres

Pel que fa a la jornada del dissabte 6 d'octubre a la TAP, hi participaran 19 colles. Finalment, la jornada del 30 de setembre de Torredembarra compta amb la confirmació d'onze de les dotze possibles participants. La diada ha tingut les renúncies dels Al·lots de Llevant, dels Castellers de Cornellà i dels Xerrics d'Olot. Les colles confirmades són els Castellers del Poble Sec, els Castellers de Figueres, els Castellers de Castelldefels, els Castellers de Badalona, els Castellers de l'Alt Maresme -que s'hi estrenen-, els Carallots de Sant Vicenç dels Horts, els Matossers de Molins de Rei, els Castellers de Caldes de Montbui, els Castellers de Mollet -que també hi actuen per primer cop-, els Castellers del Riberal i els Castellers d'Altafulla.