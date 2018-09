Projecte audiovisual nocturn a les palmeres del parc Central

L'Ajuntament de Girona presenta aquest dissabte a la nit «Clúster», una instal·lació «audiovisual immersiva» que explora les relacions entre l'espai, el temps i la percepció. La proposta es podrà veure a la zona de les palmeres del parc Central, just darrere de l'Estació Espai Jove. L'activitat nocturna, juntament amb el Festival Milestone, conformen l'epíleg de setembre del projecte Temps d'Art iniciat el mes de juny. L'entrada és lliure i els passis començaran a les 21.00 hores i es repetiran cada mitja hora fins a les 23.30 hores.

A través de 128 tubs LED RGB de 1,5 metres, l'estudi Playmodes proposa perfilar l'arquitectura generada per les palmeres, destacant les seves línies verticals. En l'àmbit sonor, s'ha creat un motor de sonificació que transforma els comportaments de la llum amb el so. El discurs audiovisual es genera en temps real mitjançant una aplicació de software creada específicament per a la instal·lació.

Playmodes és un estudi de recerca audiovisual amb base a Flaçà que treballa amb tecnologies digitals pròpies, tant de programari com de maquinari, per crear instal·lacions interactives immersives, projectes de mapping audiovisual, escenografia teatral, animacions, instruments audiovisuals, música i disseny sonor.