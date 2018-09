Sergi Fabri, candidat de PxC a l'alcaldia de Salt per a les eleccions del 2019

Sergi Fabri serà el candidat de PxC a l'alcaldia de Salt per a les eleccions municipals de 2019. A les eleccions del 2015, la formació de Fabri va obtenir 2 regidors. En un comunicat, Plataforma per Catalunya indica que «Sergi Fabri és el millor alcalde que podrà tenir mai el municipi de Salt. És un treballador jove i incansable, encofrador de professió, que intenta sempre resoldre els problemes que afecten els veïns». PxC indica que «té formació reconeguda per la UAB d'especialització en Govern Local i que està cursant un doble grau en Dret i Ciències Polítiques i Administratives a la UdG.