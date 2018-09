La CUP fixa la diada com a «punt de partida» de les mobilitzacions de la tardor

La CUP ha fixat la diada del proper dimarts com a punt de partida de les mobilitzacions que hi haurà durant tota aquesta tardor. Des del partit anticapitalista criden a la gent a "sumar-se" a les manifestacions que hi hagin i reivindiquen que han de servir per "escalfar motors contra els judicis antidemocràtics".

El portaveu de la formació, Lluc Salellas, ha deixat clar que per aconseguir la independència "cal estar organitzats i empènyer des dels carrers". "Aquesta onada de mobilitzacions s'ha d'allargar tota la tardor tant les que són més locals com les més massives", ha reblat Salellas. Tot plegat en una marxa en la que han participat unes 200 persones i que ha recorregut el Barri Vell de Girona durant uns 45 minuts.

"La tardor passada es va demostrar que només amb l'acompanyament des del carrer, es pot arribar a una solució democràtica per a Catalunya'', així s'expressava el portaveu de la CUP Lluc Salellas aquest dissabte en una marxa convocada per la formació independentista, i que ha recorregut el centre de Girona. I és que la CUP torna a cridar a la mobilització per tal d'afrontar una tardor que, asseguren, ha de ser una ''onada de mobilitzacions''.

De fet, des del partit anticapitalista també vinculen la mobilització als carrers com una forma d'''escalfar motors'' en relació al judici contra els polítics independentistes, ''És obvi que aquesta causa ja s'hauria d'haver arxivat fa temps, i els presos haurien d'haver sortit ja'', ha reblat Salellas.

El portaveu de la CUP ha animat a ''sortir al carrer'' i ha donat per fet que ''aquesta onada durarà tota la tardor''. ''Nosaltres hem defensat sempre que si volem la independència hem d'estar mobilitzats i organitzats'', ha assenyalat Salellas.

Tot plegat en una mobilització que ha congregat prop de 200 persones que han recorregut el Barri Vell de Girona, des de la Plaça del Vi fins a la dels Jurats, on s'ha celebrat un acte polític amb la intervenció de l'advocada Montserrat Vinyets, l'alcalde de Verges –Baix Empordà-, Ignasi Sabater, i on s'ha transmès un àudio de l'exdiputada cupaire Anna Gabriel.



Crítica a Rivera



Salellas ha carregat contra el líder de Ciutadans, Albert Rivera, a qui ha acusat de ''mentir sistemàticament'' per ''criminalitzar'' TV3. El portaveu cupaire considera que Rivera pot criticar la televisió pública, però no ''mentir o inventar-se discursos com els de la divisió o el conflicte social''.

Salellas assegura que a TV3 com en tots els ens públics catalans hi ha ''pluralitat'' amb representació dels diferents partits polítics. També ha recordat que TV3 té uns organismes de control que vetllen perquè es respecti la pluralitat.