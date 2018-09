ERC decidirà el nou cap de llista de Girona amb unes primàries a l'octubre

ERC va escollir dos anys i un mes abans la seva candidata per a les eleccions de Girona del maig del 2015. Va ser elegida l'escriptora Maria Mercè Roca, en una assemblea on va rebre el suport pràcticament unànime de militants i simpatitzants després de ser proposada per l'executiva local. Aquest cop, però, ERC triarà el cap de llista a tan sols set mesos dels comicis municipals, previstos pel maig del 2019. Com a diferència, Roca partia d'una base amb zero regidors i, en canvi, el futur cap de llista comptarà amb el treball passat de quatre regidors.

L'executiva local d'Esquerra a Girona va anunciar ahir, en un comunicat, que ha acordat la convocatòria d'unes eleccions primàries per escollir la candidatura que concorrerà a les properes eleccions municipals a la ciutat. L'elecció es farà el 4 d'octubre en una assemblea al Saló de descans del Teatre Municipal.

El principal objectiu de la convocatòria de primàries, segons l'executiva local, és el de «reforçar l'equip humà que haurà d'encapçalar el projecte municipal» d'Esquerra a la ciutat . Així, l'executiva local té la voluntat que sigui «un procés obert i transparent i que permeti que l'entorn d'Esquerra a Girona prengui partit» escollint la persona «més adequada per encapçalar el projecte polític per a la ciutat».

En aquesta assemblea hi podran participar, amb dret a vot, les persones militants, simpatitzants i amigues adscrites a la secció local d'ERC de Girona amb més de tres mesos d'antiguitat, així com la militància de les Joventuts de la formació republicana majors de 18 anys.



L'anunci de Roca

Maria Mercè Roca va anunciar l'abril d'aquest any que no es presentaria a les eleccions municipals assegurant que no s'havia aconseguit crear un «clima de treball fluid i de confiança mútua» necessari entre l'executiva local i el grup municipal». Fins i tot, va parlar d'humiliació per part del partit i d'haver-li fet el llit. Martí Terés va fer costat a Roca i va dir que tampoc repetiria, i Pere Albertí, representant de MES, formació en coalició amb Esquerra a Girona, també va declinar continuar més enllà del maig del 2019.

Poc després de l'anunci de la renúncia de Roca, es van posar sobre la taula diferents possibles noms com a relleu al capdavant de la llista republicana. Per exemple, els dos primers van ser la diputada al Parlament Anna Caula i el senador Quim Ayats. Es van fer algunes enquestes, però fonts properes al partit van admetre que cap dels noms rebia prou suport com per fer-hi una clara aposta.