El govern contradiu el PSC i mostra que ja ha cobrat de l'antiga empresa de zona blava

L´equip de govern de CiU a l´Ajuntament de Girona ha sortit al pas de l´acusació llançada fa uns dies pel PSC segons la qual es deia que l´Ajuntament no feia res per cobrar el deute de l'empresa de zona blava. L´acusació va causar estupefacció dins del govern local, ja que els 77.000 euros que que devia l´empresa Setex Aparki al consistori es van cobrar el 23 de juliol. Els socialistes van fer l´acusació en un comunicat el 29 d´agost.

El regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, ha lamentat l´actitud del PSC en aquest assumpte: «Si m´haguessin preguntat a mi o a Tresoreria, els ho podrien haver explicat i ensenyat. Amb una sola consulta ho haurien sabut». A parer del regidor de l´equip de govern, els socialistes «ja estan en precampanya» i aprofiten temes «sensibles» per marejar la perdiu, com el de les zones blaves per atacar el govern, barrejant-hi pel mig un concurs i una adjudicació a una empresa de Madrid que va guanyar el concurs per davant de Mifas, que fins aleshores portava la gestió del servei. Alcalà, sobre aquell concurs, manté que tot es va fer seguint la normativa i la lliure concurrència i que va guanyar l´empresa que va treure millor puntació en aquell moment.

Quan l´Ajuntament es va adonar que l´empresa guanyadora no estava executant tot allò promès, no se li va prorrogar el contracte, es va municipalitzar el servei i es va reclamar tot el que quedava pendent a Setex Aparki, que ha acabat resultant la quantitat esmentada de 77.000 euros.

Paneque ha tret ferro al fet que el consistori ja hagi cobrat i ha insistit en què caldria una comissió de seguiment per investigar el cas. Els socialistes recorden que ­aquella adjudicació va causar malestar entre els gironins i, quan es va aprovar al plenari reclamar els 77.000 euros a l'empresa Setex per incompliment de part del contracte, també es va acordar fer una revisió del procés d'adjudicació de la gestió de les zones blaves i ­verdes de la ciutat a aquesta empresa. Una comissió que no s´ha creat.