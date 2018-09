Veïns de la plaça Bell·lloc mantenen la queixa pels sorolls de les terrasses

Els veïns de la plaça Bell·lloc, en ple Barri Vell de Girona, fa mesos que han de conviure amb les taules i cadires de les terrasses dels diferents bars que hi han obert fa uns mesos. Asseguren que hi ha sorolls i molèsties durant moltes hores i que l'Ajuntament no ha complert les mesures promeses al mes de juny en una reunió. Expliquen que se'ls va garantir més control policial i multes i una reducció de taules i cadires. Al contrari, però, afirmen que des d'aleshores hi ha tres taules més amb les seves cadires corresponents. Asseguren que la convivència s'està deteriorant i que alguns dels residents ja criden pel balcó per implorar silenci i respecte per poder descansar. Apunten, a més, que aquestes tres taules, d'un antic local que ara ha reobert, no tenen permís.

Es tracta d'una plaça petita on hi aboquen carrers petits i on el soroll acaba ressonant. Segons els veïns, que ja van exposar la seva queixa en una assemblea de l'Associació de Veïns del Barri Vell fa uns mesos, gran part del motiu de l'obertura de nous bars i locals és perquè la zona del Barri Vell, on hi ha una moratòria que impedeix l'obertura de nous establiments, acaba just en aquest punt.

Ara mateix hi ha tres locals amb terrassa, segons l'Ajuntament. El regidor d'Urbanisme, Via Pública i Activitats, Joan Alcalà, ha explicat que al juny es va explicar que les terrasses tenen permís fins al 31 d'octubre i que, a partir d'aleshores, podran actuar. «Ara no puc suspendre una llicència que té autorització fins a una data», ha recordat el regidor.



Màxim, nou taules

En concret, assegura que es permetrà un màxim de nou taules entre els tres locals. Tenint en compte que hi ha un bar amb vuit taules, això implicarà, necessàriament una reducció important. A més, ha explicat que fa unes setmanes va negar la petició d'ampliació de tres taules a l'establiment que ja en té vuit. Pel que fa a les tres taules que ha posat un local i que els veïns afirmen que no tenen permís, el representant municipal ha explicat que revisarà els expedients.

Alcalà ha insistit que està treballant i fent reunions amb totes les parts per aconseguir fer compatible el descans i l'oci en aquest punt de la ciutat, però tenint en compte sempre que ha de prevaldre, sobretot, el dret del descans dels veïns.