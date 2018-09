Unes 200 persones participen a la 10a pujada al Castell de Sant Miquel

Prop de 200 persones han participat aquest diumenge a la tradicional pujada al Castell de Sant Miquel, que es troba al terme municipal de Celrà. Bona part dels que s'han sumat a aquesta iniciativa, organitzada per la CUP en motiu de la Diada i que compleix deu anys, han sortit des de la Plaça del cul de la lleona de Girona, i han fet els sis quilòmetres de pujada. A dalt, han coincidit amb la resta de participants que han sortit des de Celrà. Un cop al capdamunt del castell s'ha desplegat una estelada i s'ha fet un esmorzar popular just després de penjar la bandera. Aquest dissabte la CUP va organitzar una 'marxa antirepressiva', i va anunciar una ''onada de mobilitzacions'' prevista per aquesta tardor, coincidint amb el judici dels presos independentistes.