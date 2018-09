L'Estat vol expulsar un líder salafista de Salt per considerar-lo una amenaça terrorista

L'Estat vol expulsar un líder salafista de Salt ja que el considera una amenaça. Segons explica TV3, la Direcció General de la Policia ha emès una proposta per fer fora d'Espanya Mohamed Attouil, considerat un dels referents de la comunitat musulmana. De fet, Attouil va ser un dels principals impulsors per a la construcció de la mesquita de Salt, una de les més importants de Catalunya.

Segons la televisió pública, el govern espanyol acusa Attouil de terrorisme, i justifica la seva voluntat d'expulsar-lo del país per evitar atemptats. En l'informe policial, s'assegura que el líder musulmà suposa una ''amenaça real i actual per a la seguretat nacional'', a més de vincular-lo amb persones que ara mateix estan detingudes acusades de terrorisme.

Els agents estan convençuts que Attouil ha defensat postulats relacionats amb la jihad bèl·lica, malgrat que ell sempre ho ha negat. Com que es tractaria d'una expulsió administrativa, Attouil no hauria de comparèixer davant d'un jutge. El líder musulmà té molts seguidors, si bé també hi ha algunes veus crítiques, sobretot després de la seva gestió econòmica de la mesquita de Salt.



L'Ajuntament demana respecte cap a la diversitat religiosa

Un cop ha saltat la notícia l'Ajuntament de Salt ha emès un comunicat per expressar el seu respecte per la diversitat religiosa que hi ha al municipi. Des del consistori reconeixen que Attouil era un dels interlocutors, però deixen clar que totes les demandes que ha fet s'han ajustat a la normativa.