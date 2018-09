Acaba la polèmica obra a l'Auditori que va servir per impedir la visita del Rei

Si hom passeja per la Devesa de Girona aquests dies podrà veure una llarga passera resseguint un lateral de l'Auditori - Palau de Congressos, ja a l'interior del parc. Es tracta d'uns treballs que han de servir per millorar l'accés a l'equipament als espectadors que tenen dificultat de moviment i que, fins ara, havien de passar pel parc amb les irregularitats que té el terra i les dificultats que això comportava. El pressupost d'aquest projecte era de 23.875 euros. Aquests treballs van ser, juntament amb els que encara s'estan fent al palau de Fires, el motiu oficial esgrimit per l'Ajuntament per no cedir l'edifici a la Fundació Princesa de Girona per la seva entrega anual de premis, que en totes les edicions anteriors s'havia portat a terme a l'Auditori, i inicialment compartint espai també amb el palau de Fires.

Finalment, la Casa Reial va organitzar la jornada de formació i d'entrega de premis al Mas Marroc de Vilablareix. L'argument per denegar el permís a la Fundació va rebre crítiques de gran part de l'oposició. Per una banda, per no anar de cares i evitar dir la veritat i, per l'altra, per considerar que s'havien fet coincidir expressament. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va admetre que el context polític i el discurs de Felip de Borbó després de l'1 d'octubre hi havien tingut a veure. Les obres que encara no estan enllestides són les s'estan portant a terme al palau firal. Allà, els treballs són bastant més ambiciosos, amb un pressupost global de 380.000 euros. En concret, a l'edifici s'està executant una obertura a la façana que dona a la Devesa i que serà de vidre. Paral·lelament, s'estan fent treballs menors de reforma de diferents espais interiors, per adequar les instal·lacions a la normativa de seguretat i antiincendis i també prendre les mesures necessàries en matèria d'accessibilitat. Aquestes obres haurien d'estar enllestides abans del 27 de setembre, quan hi ha prevista una fira d'ocupació juvenil. Posteriorment, hi ha prevista la fira Girocòmic i altres esdeveniments, com ara la Fira de Mostres, el Fòrum Gastronòmic o Tot Nuvis, entre d'altres.



Obres pendents

Més endavant, està previst que en una segona fase d'obres s'actuï sobre les sales de reunions, l'espai de la llotja de contractació i el restaurant de l'edifici. No hi ha data i, per tant, no se sap si podrien tornar a coincidir amb una nova entrega de premis de la fundació Princesa de Girona.