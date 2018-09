Els espais joves organitzen una seixantena de propostes per la tardor

Les inscripcions de les activitats que s'han programat a L'Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i El Güell Espai Jove entre els mesos d'octubre i desembre de 2018, obren demà. Es tracta d'un total de seixanta propostes sumant cursos, tallers, xerrades informatives, jornades, cinema, debats, divendres lúdics, concerts i mostres artístiques, entre altres.

L'Estació Espai Jove se centra bàsicament a donar eines al jovent per afrontar amb garanties aquells moments en què han de prendre decisions transcendents per al seu futur. En aquesta línia s'han presentat diferents activitats, com la vuitena edició del cicle de tallers de mobilitat internacional «El Rodamón», un gran nombre d'activitats dirigides a ajudar els joves que vulguin iniciar un procés de cerca de feina, aules d'estudi per a alumnes de batxillerat o grups de conversa de diferents idiomes.

Els Químics Espai Jove organitzarà novament una extensa oferta formativa de cursos i tallers d'èxit escolar. Al llarg del mes d'octubre a l'espai també s'hi podrà visitar l'exposició Febre del divendres nit, que tracta sobre les conductes de risc associades a les nits de festa i busca estimular una reflexió crítica sobre aquestes actituds.

Per la seva banda, El Güell Espai Jove ha dissenyat diferents accions per fomentar la formació, participació i l'ocupació dels joves del barri de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís en el seu segon curs d'activitat. Entre aquestes propostes cal destacar les formacions professionalitzadores, un gran nombre de cursos i tallers, activitats lúdiques i esportives o la presentació d'un nou grup excursionista jove.

Tota la programació d'activitats es pot consultar a les pàgines web dels equipaments.