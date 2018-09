Girona busca deu persones per gestionar el Modern tot i que queda un any per iniciar les obres

L'Ajuntament de Girona ja treballa per cobrir deu places per al futur projecte a l'antic cinema Modern tot i que encara queda prop d'un any per començar les obres de rehabilitació. Segons el consistori, es tracta d'un pas important «per definir la futura estructura del projecte «de les indústries culturals i creatives». La darrera Junta de Govern Local ha aprovat les bases i la convocatòria dels processos selectius per cobrir deu places del programa. En les properes setmanes està previst que comencin les diferents proves.

Les places que s'ofereixen en aquests primers processos selectius són les de direcció de l'oficina de gestió i foment de les arts; de coordinació del projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT); de coordinació dels projectes de l'àmbit musical; de gestió de la creació d'una eina TIC transversal; de gestió de l'actuació, creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu; de coordinació de l'actuació transversal dels diferents àmbits artístics; de coordinació del projecte de foment de l'àmbit cinematogràfic i audiovisual; de gestió del banc d'equipament especialitzat i laboratoris; de coordinació de la prova pilot de creadors d'itineraris d'experimentació innovadora del patrimoni; i d'auxiliar de suport a la gestió i custòdia dels diferents espais.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assenyalat que el projecte és una «aposta molt ferma per la cultura com a eina de creixement personal i com a motor social i econòmic de Girona». En aquest srentit, indica que primer va ser «amb la difusió i programació d'activitats culturals i, un cop consolidat, ara ens encaminem cap al reforç i la dinamització de la creació cultural a casa nostra a través del PECT». Assegura que la «contractació del personal que gestionarà el projecte és clau per fer-lo arribar fins a les fites de qualitat i impacte que ens hem proposat, convençuts que, un cop acabi el PECT, la ciutat aprofitarà molt millor el nostre talent i teixit cultural».

El projecte té un import de 3.832.614,68 euros, dels quals la meitat es financen amb fons europeus Feder; una quarta part, amb una subvenció de la Diputació; i la quarta part restant, amb fons propis de l'Ajuntament. El projecte d'indústries culturals i creatives a la ciutat està inclòs dins de les subvencions del projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT). Fa unes setmanes, l'Ajuntament va exposar que els treballs podrien començar al voltant del segon trimestre del 2019. La reforma haurà d'incloure la remodelació de la tercera planta per situar-hi un centre d'arts i creació (en teatre, cinema i audiovisuals), crear una segona sala de projecció per al Truffaut i condicionar la resta dels espais (els accessos, el vestíbul d'entrada i zones d'exposició).