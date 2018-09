Un conductor begut deixa cinc ferits en un accident a Girona

Un conductor begut va deixar ahir cinc ferits en un accident de trànsit a la ciutat de Girona. La Policia Municipal ha obert diligències per un delicte de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques contra el presumpte causant del sinistre viari, on es van veure involucrats dos vehicles. El conductor va donar 0,6 mg/litre d'aire expirat en la prova d'alcoholèmia, més del doble del màxim permès (0,25 mg/). Aquest és el resultat del text que se li va fer in situ amb l'aparell digital, però els agents també resten a l'espera dels resultats de la prova en sang per incloure el positiu a l'atestat.

L'accident de trànsit va tenir lloc a la carretera de Barcelona de Girona, a l'altura de la intersecció amb el carrer de la Creu pels volts d'un quart de deu del matí. Un cotxe que procedia del sentit de la plaça Marquès de Camps va impactar contra un altre que circulava en el sentit contrari. Com a conseqüència del succés, cinc persones van resultar ferides, quatre d'elles lleus i un dels ocupants d'un dels cotxes, de caràcter greu, i va ingressar a l'hospital Trueta després de ser-hi traslladat pel SEM.

L'accident de trànsit va ser molt aparatós fins al punt d'haver-se de tallar la carretera Barcelona durant prop de dues hores per la presència dels efectius d'emergències. A causa del succés es van activar la Policia Municipal de Girona, el SEM i els Bombers.