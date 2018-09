Girona, plató de 55 produccions

La Girona Film Office va gestionar al llarg de l'any 2016 un total de 55 produccions audiovisuals a la ciutat. Es tracta d'una xifra molt similar a la de l'any anterior, quan van ser 56. Respecte al 2016, destaca l'augment dels rodatges comercials amb finalitat publicitària i dels documentals o reportatges sobre Girona. La inversió en el municipi de totes les produccions audiovisuals s'ha estimat en 128.088,85 euros, segons consta a la Memòria d'activitats de l'àrea de cultura de l'Ajuntament.

En concret, es van fer 15 documentals o reportatges i 12 espots publicitaris, com el que va protagonitzar, a finals d'any, l'actriu Paz Vega per a una marca d'ulleres. També s'hi van rodar cinc curtmetratges, cinc programes de televisió (com ara Masterchef) i cinc exercicis acadèmics. Altres produccions han fet quatre accions de fotografia no comercial i dues de comercials. També hi ha hagut projectes institucionals, un documental, un videoclip, un llargmetratge (Ara dirigida Pere Solés , rodada entre altres llocs a la clínica Bofill, amb pacients reals) i una sèrie.

La gran majoria de produccions són catalanes (42 de les 55). N'hi ha dues de la resta de l'Estat i cinc d'altres països europeus. Hi ha sis projectes que provenien de fora del vell continent.

L'any anterior, el 2016, la Girona Film Office va gestionar un total de 56 produccions audiovisuals a la ciutat, cosa que significava una més que durant el 2015 i gairebé el doble que en el 2014, quan n'hi va haver 29. La inversió directa al municipi va ser d'uns 119.000 euros. Es venia d'una anualitat, el 2015, on es va assolir una xifra superior als 3,6 milions, sobretot per la gravació de la superproducció d'HBO Joc de trons. Aquest any 2018 ja s'han vist càmeres de gravació en més d'una ocasió. El més cridaner va ser el desplegament per a la sèrie coreana Records de l'Alhambra.

L'objectiu de la Girona Film Office és el d'estimular i consolidar l'elecció de la ciutat de Girona com a plató cinematogràfic i per a sessions fotogràfiques. La seva funció és la d'actuar com a «finestreta única», centralitzant les consultes i peticions de rodatges o sessions fotogràfiques que es fan a la ciutat i facilitar-ne els tràmits i gestions.Els serveis bàsics que ofereix la Girona Film Office són bases de dades d'imatges de localitzacions, productores i professionals locals de l'audiovisual. La Girona Film Office forma part de la xarxa de municipis inscrits en la Catalunya Film Comission.