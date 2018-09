L'institut Ermessenda de Girona, un centre en dues seus separades per 2 quilòmetres

L'institut Ermessenda de Girona és un dels tres centres de la demarcació que compta amb dues seus. Aquest és el segon curs que l'institut està repartit entre un espai de l'edifici Bisbe Cartañà que hi ha a Montilivi i en uns barracons situats a Can Prunella, al barri de Palau, amb una distància de dos quilòmetres entre les dues seus.

La directora de l'institut, Maite Cases, afirma que comparteixen "projecte educatiu" però que, a la pràctica, "funcionem com si fóssim dos centres petits". L'equip directiu està repartit entre les dues seus de l'institut i d'aquesta manera, aconsegueixen una bona coordinació. A més, els equips docents realitzen "reunions setmanals o mensuals" per valorar com s'està portant a terme el projecte en comú.

El curs passat va arrencar l'activitat escolar en els mòduls de Can Prunella amb tres línies de primer d'ESO. Aquest any s'ha ampliat el nombre de barracons per encabir-hi alumnes de primer i segon. En paral·lel, la seu de Cartañà compta amb dos grups per cada curs des primer fins a quart d'ESO.