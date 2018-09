La plaça del Vi de Girona s'omple amb motiu de la Diada de Catalunya

La plaça del Vi de Girona es va omplir ahir al migdia per seguir l'acte de la Diada organitzat per l'Ateneu d'Acció Cultural de Girona (ADAC) i el Casal Independentista El Forn. Els convocants van recordar la «dignitat del poble català» la tardor de l'any passat, van lamentar la repressió violenta de l'Estat l'1-O, van donar suport als «presos polítics, als exilats i als repressalitats per l'Estat» i van denunciar les agressions feixistes i els atacs a la llibertat d'expressió dels últims mesos. «La lluita per la independència i la república és la lluita pel futur dels nostres fills», van assegurar. L'acte es va acabar amb el cant d' Els Segadors.

Tradicional homenatge a Irla

Paral·lelament, les institucions gironines van celebrar la tradicional ofrena floral a la tomba del president Josep Irla a Sant Feliu de Guíxols amb un especial record a les similituds entre la seva etapa i l'actual. De fet, el delegat del Govern a comarques gironines, Pere Vila, va afirmar que l'Estat espanyol està situant a Catalunya en «un escenari ja conegut» com el que va viure Irla quan va formar un govern a l'exili, després de la Guerra Civil i de l'afusellament de Lluís Companys.

De tota manera, Vila va voler mirar cap al futur i va destacar que l'actual govern ja està «en el camí de recuperar les institucions» i per això va anunciar que la Generalitat està acabant un «anàlisi» sobre tots els efectes que ha tingut el 155 per tal que la ciutadania pugui veure com de «lesiu ha estat pel país» l'aplicació d'aquest article. En paral·lel a aquesta tasca, el govern català també treballa perquè els «màxims representants empresonats i a l'exili» puguin tornar ben aviat a casa.

Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va assegurar que la Diada de Catalunya és una bona ocasió per «defensar la llibertat a decidir», entre altres llibertats que té el poble català. Noguer també va coincidir amb Vila a l'hora de remarcar la importància de la «unitat» entre la societat civil i les administracions. Per això el president de la Diputació de Girona va demanar «caminar junts» i tornar a omplir els carrers en la manifestació de Barcelona. L'ofrena floral feta a la tomba va finalitzar amb el cant d' Els Segadors.