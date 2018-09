L'Ajuntament de Girona, a través de les Biblioteques de Girona, convoca el VI Concurs Jove de Relats de Terror. La iniciativa s'adreça a persones d'entre 13 i 15 anys i es divideix en dues categories: la categoria A, per a joves d'entre 13 i 18 anys, i la categoria B, per a joves d'entre 19 i 25 anys.

Aquesta activitat de creació literària té per objectiu promoure la participació i creació literària entre els joves, prenent el tema de fons de la por i el terror. En la darrera edició es va arribar a una setantena d'obres presentades i, com que el concurs ha anat creixent en participació any rere any, un dels objectius que l'organització vol aconseguir enguany és superar el centenar de participants.

Les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre. Les propostes han de tenir entre 1 i 3 pàgines i han d'explicar històries inquietants i terrorífiques. Els millors treballs seran premiats amb 100 euros per comprar llibres i amb entrades per a Timeskp Escape Room.

La lectura de les obres premiades serà l'eix central de la sessió «Lectures de terror», que es realitzarà el 8 de novembre a la Biblioteca Salvador Allende.