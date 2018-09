Girona torna a penjar la bandera espanyola que era a la «tintoreria»

Els quatre pals del capdamunt de la façana principal de l'ajuntament de Girona tornen a tenir una bandera. Durant l'Onze de setembre va desaparèixer la bandera espanyola. Segons fonts municipals, es va aprofitar per dur-la «a la tintoreria», un argument que ja s'havia fet servir en altres ocasions. En d'altres, s'havia apuntat a un robatori. La bandera espanyola torna a onejar juntament amb la catalana, l'europea i la de la ciutat. Fa dos anys, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ja va indicar en un ple que «la majoria dels gironins no ens sentim en absolut representats per aquesta bandera i la Diada és el moment ideal per portar-la a netejar», va dir i, davant les protestes de Ciutadans i del PP, va remarcar que «ho tornaria a fer».

El retorn de la bandera espanyola es va fer ahir mateix poc després que Concepció Veray (PP), registrésa un escrit al consistori per exigir a l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, que tornés a col·locar la bandera d'Espanya a l'ajuntament.

Veray reclamava a Madrenas que ho fes «en compliment de la sentència número 76 del 31 de març del 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona i en compliment també de la Llei de Banderes». Segons va apuntar, «aquesta llei, en el seu article 3, assenyala que 'la bandera d'Espanya haurà d'onejar a l'exterior i ocupar el lloc preferent a l'interior de tots els edificis i establiments de l'Administració central, institucional, autonòmica provincial o insular i municipal de l'Estat».

En aquest sentit, la portaveu del grup municipal del PPC va recordar a l'alcaldessa de Girona que «la llei s'ha de complir sempre, no només quan li convé o li ve de gust fer-ho». «Si no col·loca la bandera d'Espanya immediatament al consistori, prendrem les mesures que siguin necessàries», va sentenciar.

L'any 2014, la delegació del Govern de l'Estat a Catalunya va denunciar el consistori gironí no tenia, des de feia temps, la bandera espanyola a la façana. Un any després, l'Ajuntament la va tornar a penjar arran d'una sentència.