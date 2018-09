Guia amb tota l'oferta de la formació professional integrada

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona ha publicat una guia amb tota la programació de l'oferta de formació professional integrada a la ciutat. És una de les accions previstes en el pla de treball per al 2018 i permet «conèixer la diversitat i complementarietat de tota l'oferta a la ciutat, atenent a les necessitats del teixit empresarial i afavorint sinergies entre els diferents centres formatius que la imparteixen». La guia inclou 153 cursos de 23 famílies professionals per al curs 2018-2019 que van des d'activitats físiques i esportives, serveis socioculturals i a la comunitat i sanitat fins a administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting, hostaleria i turisme o imatge personal, passant per temes agraris, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua o transport i manteniment de vehicles. També, els cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius professionals i els centres de la ciutat o a distància que els imparteixen. El regidor d'Educació, Josep Pujols, ha dit que es vol «facilitar la inserció professional dels gironins mitjançant els diferents agents educatius, socials i econòmics de la ciutat».