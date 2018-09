Els hondurenys celebren dissabte la seva independència

La comunitat hondurenya de la demarcació celebrarà aquest dissabte a Girona i Salt el dia de la seva independència, quelcom que s'està convertint en una tradició en els darrers anys. Les activitats s'iniciaran a les quatre de la tarda al camp de futbol de Can Gibert, zona de sortida de la desfilada dels hondurenys, que comptarà amb la participació de Banda Marcial 504. Cap a les sis de la tarda es preveu que la desfilada arribi al camp de futbol de Salt, on es disputaran diversos partits, hi haurà balls tradicionals, gastronomia típica, espectacles musicals i l'elecció de la «Señorita Independencia».

La comunitat «catracha» de la demarcació tindrà l'oportunitat de tancar la celebració amb un concert a la discoteca Caribbean, en el qual participarà el conegut cantant Pilo Tejeda com a cap de cartell, acompanyat de Maynor MC i El Gatimán, tots ells de gira per Europa. Paral·lelament, com a teloners actuaran Guzmán Li, Mainer i Kelson, uns joves hondurenys residents a Girona que s'han convertit en la sensació de l'estiu amb la seva cançó Wainana.