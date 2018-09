Impulsen unes jornades per debatre una "alternativa social, popular i republicana" a Girona

CUP-Crida per Girona, Comú de Girona, Lluita Internacionalista (LI) i Pirates han organitzat unes jornades de debat en clau municipalista per començar a construir una alternativa "social, popular i republicana" per a Girona. Seran el 21 i el 22 de setembre i, segons ha explicat Lluc Salellas, és un "primer pas" per començar a treballar punts en comú i projectes de ciutat. "És un punt de partida, no d'arribada", ha subratllat. Durant els dos dies, hi haurà taules rodones i debats sobre, per exemple, municipalització de serveis, municipalisme constituent i republicà, eradicació de la pobresa, feminisme, medi ambient o cultura. Entre els participants hi ha l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, representants d'ERC, la CUP, sindicalistes o activistes.

Lluc Salellas (CUP) ha definit la 'Trobada municipalista: Per una Girona social, popular i republicana' com un "primer pas important". "És important que ens unim gent que treballàvem al carrer però que potser fins ara no havíem fet conjuntament el debat municipal", ha explicat. Serà el moment, a través de taules rodones i debats, de trobar punts comuns i perfilar el projecte de ciutat per als pròxims anys.

La intenció és començar a caminar per construir una alternativa de govern a la ciutat marcada per aquests tres eixos. Encara és aviat, però, per concretar quines sinèrgies es poden acabar creant. En la mateixa línia, Reinald Roca (Comú de Girona) ha explicat que, de fet, treballen per buscar "la millor fórmula" perquè totes les forces que se sentin interpel·lades amb els eixos "social, popular i republicana" s'hi puguin sumar.

La trobada arrancarà el 21 de setembre amb una taula rodona que porta per títol 'Horitzó 2019: una alternativa a la Girona convergent' en la qual hi intervindran Pere Albertí (MES), David Sabater (ERC), Laia Pèlach (CUP-Crida per Girona), Xavier Villarreal (Comú de Girona), Albert Sunyer (Pirates) i Toni Granados (LI).

L'endemà, el dissabte 22 a les 10 del matí, començarà la jornada amb un acte polític inaugural a càrrec de l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant.

Després, hi haurà fins a vuit taules de treball en les quals participaran sindicalistes, activistes, experts en gestió pública, ONG representants d'associacions de veïns o de moviments ecologistes. Tractaran sobre municipalització de serveis públics, drets de ciutadania, feminismes i LGBTI, participació i barris, municipalisme constituent i republicà, eradicació de la pobresa, cultura i medi ambient.