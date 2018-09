L'Espai Antiracista veu "discriminatòria" la proposta d'expulsió del líder musulmà de Salt

L'Espai Antiracista del Gironès considera que la proposta d'expulsió del líder musulmà de Salt, Mohamed Attouil, és "discriminatòria". Des de la plataforma asseguren que l'Estat "només pretén sotmetre" Attouil a un "càstig sense cap fonament", ja que consideren que "no hi ha cap element" per acusar-lo. En un comunicat, l'entitat critica l'informe elaborat per la Policia Naiconal que qualifica el líder salafista com una "amenaça terrorista" i per això demanen que es retiri l'acusació i la proposta d'expulsió. L'escrit considera que es tracta d'un "procediment excepcional" i que respon a l'origen d'Attouil. "No és admissible que el naixement o la situació administrativa ens situïn a una part de nosaltres sota sospita", assenyala el comunicat, que recorda que no s'ha activat cap procediment penal contra aquest líder de la comunitat musulmana.

L'Espai Antiracista també posa èmfasi en que Attouil és vicepresident de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i president de l'Associació al Hilal i del Centre Cultural Islàmic Imam Malik de Salt. En aquest sentit, la plataforma denuncia la "confusió intencionada" que es fa per vincular la "llibertat de pensament i religiosa amb el terrorisme". El comunicat qualifica d'"amenaça real" l'actuació de la Policia Nacional i recorda la "por" que hi ha per l'ascens de la ultradreta al continent europeu.

Finalment des de la plataforma conclouen que "no els sembla casualitat" la coincidència entre la resolució contra Mohamed Attouil i el primer aniversari dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. En aquest sentit, des de l'Espai Antiracista ressalten les "nombroses crítiques" que ha rebut la policia espanyola en relació a la "inacció" que va tenir envers l'imam de Ripoll.

Per tot plegat, demanen que es retiri la proposta d'expulsió contra Attouil i convoquen una protesta per aquest divendres a les 19 hores a la Plaça de la Llibertat de Salt, per donar suport al líder musulmà.