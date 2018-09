Organitzen unes jornades de debat per construir una alternativa «social, popular i republicana» per a Girona

CUP-Crida per Girona, Comú de Girona, Lluita Internacionalista (LI) i Pirates han organitzat unes jornades de debat en clau municipalista per començar a construir una alternativa "social, popular i republicana" per a Girona. Seran el 21 i el 22 de setembre i, segons ha explicat Lluc Salellas, és un "primer pas" per començar a treballar punts en comú i projectes de ciutat. "És un punt de partida, no d'arribada", ha subratllat. Durant els dos dies, hi haurà taules rodones i debats sobre, per exemple, municipalització de serveis, municipalisme constituent i republicà, eradicació de la pobresa, feminisme, medi ambient o cultura. Entre els participants hi ha l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, representants d'ERC, la CUP, sindicalistes o activistes.