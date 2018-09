La piscina de Can Gibert està tancada al bany fins al dia 17 per tasques de neteja

La piscina municipal Santa Eugènia – Can Gibert del Pla de Girona està tancada al bany fins al 16 de setembre per motius de manteniment i neteja de la instal·lació. Segons l'Ajuntament, està previst que l'equipament reobri el dilluns 17 de setembre, en el seu horari habitual. Per fer les gestions administratives (com ara fer una alta d'abonament o una preinscripció en algun dels cursets, etcètera), la piscina està oberta de dilluns a divendres al matí, de les nou a les dues. Es tracta d'uns treballs que se solen fer anualment per aquestes dates per posar a punt les instal·lacions per a la nova temporada.