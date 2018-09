El PSC presenta una moció per fomentar l'activitat física als barris

El PSC de Girona ha presentat una moció on demana que l'Ajuntament potenciï diferents serveis de salut, entre els quals hi ha el d'augmentar els parcs de salut a Girona Est, zona Palau-Els Químics i Santa Eugènia, que les escoles tinguin una oferta d'activitats físiques o esportives extraescolars públiques per a tothom i que la ruta verda tingui millors condicions d'il·luminació i d'accessibilitat.

Els punts d'acord que proposa la moció són augmentar el nombre de parcs de salut per tenir-ne al conjunt de barris, per completar els ja existents i donar servei als diversos sectors de la ciutat. Aquesta proposta és factible, perquè l'Ajuntament participaria en el programa del Dipsalut i ho podria fer en coordinació amb els centres cívics.

La moció dels socialistes també inclou la senyalització, la il·luminació i l'accessibilitat de la via verda a Girona. Amb especial atenció a la ruta que passa per Sant Daniel i als trams de connexió amb Salt, Fornells i Vilablareix. D'altra banda, l'últim punt de la moció per potenciar la salut preveu que l'Ajuntament treballi braç a braç amb les escoles de primària perquè totes disposin d'una oferta d'extraescolars d'activitats físiques o esportives públiques atractives per a tots els infants.

«El Departament de Salut va emetre un informe on se certificava que els adults i la gent gran que fan una activitat física regular poden reduir el risc de patir diabetis entre el 2% i el 40%; les malalties cardiovasculars, en un 35%; les caigudes, la depressió i la demència, el 30%; els dolors musculars i d'articulacions, el 25%; i el càncer (colorectal i de mama), el 20%. Aquest mateix informe recomana com a mínim 30 minuts d'activitat física moderada», va explicar el regidor del PSC Joaquim Rodríguez.