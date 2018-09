Una baralla entre dos homes a Girona acaba amb un d'ells apunyalat

Una baralla entre dos homes ha acabat amb un apunyalat lleu al braç i amb cops al cap al barri de Santa Eugènia de Girona. Les ferides van ser de caràcter lleu. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el presumpte agressor, dos dies després dels fets, ja que va anar a l'hospital per tenir assistència mèdica.

L'arrestat és un veí de Girona, de nacionalitat marroquina i de 32 anys, el qual va acabar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de lesions i un de danys. El succés es va produir el dissabte pels volts d'un quart de vuit del vespre. Una baralla que es va iniciar en un bar de Santa Eugènia entre dos homes va acabar amb un ferit per arma blanca.

Segons va relatar la víctima, el presumpte agressor -amb qui es coneixia- es va presentar en un bar del carrer Maçana de Girona i després, equipat amb un cinturó, amb pantalons abaixats i un ganivet el va agredir. La baralla va anar a més i també es va traslladar al carrer.

La víctima va acabar ferida d'una ganivetada lleu a l'avantbraç i també va rebre diversos cops al cap. El SEM el va atendre in situ i després va ser derivat en estat lleu a l'hospital. A causa de l'enfrontament es va produir molta expectació a la zona del carrer del Turó i Maçana. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van rebre l'avís del succés pocs minuts després d'un quart de vuit.

Ràpidament van trobar-se amb l'afectat, que també va relatar que el presumpte agressor anava acompanyat de la parella en el moment del succés. El presumpte agressor va fugir del lloc dels fets i els Mossos d'Esquadra el van identificar, ja que és conegut per la policia, però l'home va aconseguir fugir.



Alerta de l'hospital

Des de l'hospital Santa Caterina de Salt, al cap d'una estona, van alertar els Mossos d'Esquadra que la persona que buscaven s'havia presentat a l'equipament sanitari, ja que presentava una lesió al canell i al dit. Aquesta última lesió requeria d'una intervenció quirúrgica i havia d'anar a l'hospital Trueta de Girona. L'home, però, va fugir del centre sanitari en saber que el buscaven i, al cap de dos dies, aquest dilluns, va ser arrestat a l'avinguda de França, a tocar de l'hospital Trueta de Girona.

L'home va quedar arrestat per ser el presumpte autor d'un delicte de danys i un de lesions. El detingut té 32 anys, és conegut per la policia i acumula prop d'una vintena d'antecedents policials, entre els quals hi ha lesions, maltractaments, desordres públics i atemptats contra els agents de l'autoritat.