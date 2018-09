La festa del barri Devesa-Güell inclou més d'una desena d'activitats

El barri Devesa- Güell de Girona celebra la seva festa major aquest cap de setmana. La programació inclou més d'una desena d'activitats de caire popular i festiu. Aquest dissabte concentrarà el gruix d'actes amb activitats durant tot el dia. Així, a la plaça Miquel de Palol i a la plaça Prudenci Bertrana hi haurà activitats infantils, el Segon Mercat d'Intercanvi Infantil i el Primer Mercat de Segona Mà del Barri-Outlet, així com un curset exprés de sardanes amb la colla Terra Nostra. També hi haurà un torneig de pàdel a la Devesa i un concurs de botifarra, amb inscripcions a Can Vidal. A la tarda hi haurà una rua amb la Fal·lera i el pregó de la festa a càrrec de Carles Lama i Sofia Cabruja, així com un concert d'Àngel Daban. Pel diumenge, es preveu una caminada popular, un vermut swing a la Rosaleda, la inauguració de la placa d'apadrinament de la reproducció de l'escultura Nena de les Trenes, de Fidel Aguilar, i un dinar poplar.