Fira de Girona no acabarà les obres fins a finals d'any

Les obres per obrir l'edifici de Fira de Girona a la Devesa construint una nova façana de vidre s'han retardat i es preveu que no es puguin finalitzar fins a finals d'aquest any. A priori aquest retard podria afectar a la Fira de Mostres que se celebra en aquestes instal·lacions a finals d'octubre, coincidint amb les Fires de Sant Narcís. La directora de la fira, Coralí Cunyat, ha detallat que "entre dues i tres setmanes" abans de l'inici del certamen s'hi instal·larà "una paret provisional" per tal que es pugui desenvolupar l'esdeveniment sense problemes. Aquesta es mantindrà pel Fòrum Gastronòmic, ja que es celebrarà en el mateix recinte pràcticament un mes després de la Fira de Mostres. Quan aquests dos esdeveniments hagin finalitzat, es reprendran els treballs en la façana de vidre que toca amb el parc de la Devesa, que s'ha de convertir en l'accés principal a l'edifici. Cunyat preveu que la pista de gel que obre per Nadal sigui "la primera" en estrenar els nous accessos. Mentrestant es mantindran les portes que hi ha actualment, al passeig de la Devesa.