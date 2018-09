El Fòrum Gastronòmic de Girona donarà pes a les dones cuineres

El Fòrum Gastronòmic torna a la ciutat de Girona aquest novembre i ho farà amb una jornada en què potenciarà les dones cuineres. Segons un dels organitzadors de l'esdeveniment, Pep Palau, ha afirmat que la fira té "el compromís d'aportar el nostre granet de sorra" en aquest àmbit i que la presència de dones cuineres agafi un "caràcter de normalitat" en el món de l'hostaleria, "tal com passa en altres estaments". Per aquest motiu, totes les conferències que es facin a l'Auditori durant el dilluns 19 de novembre estaran protagonitzades per dones. Aquesta iniciativa s'ha creat en una edició en què un altre dels organitzadors, Jaume Von Arend, ha destacat que aposten per "l'excel·lència" ja que no veuen possible créixer més perquè ja han arribat al "sostre del que permeten les instal·lacions de La Devesa". L'edició d'enguany del Fòrum Gastronòmic es farà del 18 al 20 de novembre entre Fira de Girona i l'Auditori.